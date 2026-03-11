Medio Oriente, Originaltour: “Rientrati tutti i nostri clienti”

“Sono rientrati tutti i nostri clienti che si trovavano nelle aree interessate dal conflitto attraverso l’hub aeroportuale di Muscat”. Questo quanto riferisce attraverso una nota Origitaltour in merito alle vicende in corso nel Medio Oriente.

L’operatore fa sapere anche che “attualmente abbiamo anche qualche gruppo in Oman, che sta seguendo l’itinerario previsto. L’Oman è comunque paese privo di sconsiglio specifico secondo viaggiaresicuri.it, il sito della Farnesina”.

Parallelamente, l’operatore prosegue il suo lavoro sulle stagioni a venire, annunciando un forte impegno sull’area del Mezzogiorno. “Vogliamo aumentare la nostra presenza nel mercato del Sud Italia e per questo è per noi essenziale incontrare gli agenti di viaggi e illustrare loro il nostro ampio prodotto e i servizi che proponiamo. Oltre a Oman, sul quale siamo specializzati, proponiamo tour e soggiorni in molte destinazioni, ideali sia per un viaggio alla scoperta di usi, costumi e tradizioni sia per chi preferisce una vacanza lontana da tutto e da tutti. Sul nostro sito c’è anche una sezione dedicata ai viaggi di nozze, con proposte di soggiorni mare in località da sogno, come le isole della Micronesia, Fiji, Cook e Polinesia. E proposte di ‘viaggi della vita’ come itinerari alla scoperta dell’Australia, una meta che abbiamo venduto molto bene nel 2025”.

Tra le novità di prodotto in serbo per il 2026, una partenza speciale di gruppo per la Malesia da Roma e Milano il 13 agosto con rientro il 25 agosto. Il viaggio prevede guida parlante italiano e un itinerario che unisce grandi città, storia coloniale, tradizioni locali e natura incontaminata. E ancora altre partenze di gruppo a data fissa per Sri Lanka e Bali.