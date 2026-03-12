Binter e Air China avviano un accordo di prorata

Facilitare i flussi internazionali verso le Canarie. E’ questo l’obiettivo dell’accordo di prorata siglato tra Binter e Air China che consentirà ai passeggeri di combinare in un’unica prenotazione i voli del vettore spagnolo tra le isole e Madrid con i collegamenti della compagnia cinese su Pechino, San Paolo e L’Avana.

“In questa prima fase, Air China gestirà la vendita dei collegamenti, integrandoli nella sua rete globale e consentendo ai passeggeri di prenotare rotte combinate in un'unica prenotazione si legge in una nota di Tal Aviation Group, che rappresenta Binter in Italia -. In questo modo, i passeggeri beneficeranno di un'unica procedura di check-in fino alla destinazione finale, senza dover ritirare i bagagli a Madrid, e potranno effettuare il collegamento tra i terminal T1 e T2 dell'aeroporto di Barajas utilizzando la carta d'imbarco della compagnia aerea che opera la tratta successiva del loro viaggio”.