Tui approda in Romania con 6 uffici

Tui punta all’espansione in Est Europa. Il colosso del tour operating annuncia l’ingresso in Romania, Paese che si va ad aggiungere a Polonia e Repubblica Ceca.

Tui Romania avvierà le operazioni con partenze dagli aeroporti di Bucarest, Cluj-Napoca, Timișoara e Iași. L’offerta iniziale include oltre 1.500 pacchetti vacanza e un catalogo di oltre 150 hotel da due a cinque stelle, come riporta preferente.com. Per quanto riguarda la distribuzione, all’inizio potrà contare su 200 agenzie partner, un sito web e l’app mobile. La previsione è di arrivare a quota 500 agenzie entro la fine di quest’anno, con l’apertura di ulteriori 5 uffici.

Le destinazioni previste si concentrano sui mercati con un’elevata domanda da parte dei viaggiatori rumeni, come Spagna, Turchia, Grecia, Cipro, Egitto e Tunisia. Ma saranno anche vendute destinazioni lungo raggio come Zanzibar, Giamaica e Maldive.