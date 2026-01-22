Il 2025 del turismo batte tutti i record. Quello che si è appena chiuso è stato ufficialmente l’anno che ha visto il maggior numero di viaggiatori internazionali nella storia.

A certificarlo è Un Tourism, secondo cui nel corso dei 12 mesi sono stati registrati 1,52 miliardi di arrivi internazionali, superando del 4% il dato del 2024. I ricavi hanno raggiunto quota 1.900 miliardi di dollari, con un aumento del 5% anno su anno.

Le aree di crescita

L’Europa si conferma l’area più visitata, con Francia e Spagna a catalizzare il maggior numero di arrivi. Il Vecchio Continente ha accolto un totale di 793 milioni di arrivi internazionali, come riporta repubblica.it; la crescita è stata del 4% rispetto al 2024 e del 6% rispetto al 2019, l’anno di riferimento per tutto il mondo del turismo.

Forte crescita anche per l’Africa, +8%, e Asia-Pacifico (+6%). A dominare sullo scenario africano è il Marocco, con quasi 20 milioni did turisti internazionale e un aumento del 14% anno su anno.

Sullo scenario internazionale spicca la performance del Brasile, con un +37% per gli arrivi internazionali.