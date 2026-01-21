Turismo, una macchina capace di generare la cifra record di 11,7 trilioni di dollari per il Pil globale. Il dato è stato calcolato dal Wttc per l’intero 2025 rappresenta una crescita non solo rispetto all’anno precedente (+6,7%), ma anche rispetto al 2019, l’anno di riferimento per il travel mondiale.

In termini percentuali, il settore del turismo ha contribuito per il 10,3% sul Pil complessivo mondiale.

La crescita è stata sostenuta sia dal traffico interno che da quello internazionale: oltre 1,5 miliardi di persone hanno viaggiato al di fuori del proprio paese di residenza durante l’anno. Ciò ha rappresentato un aumento di 80 milioni di viaggiatori rispetto al 2024 e una media di 219mila arrivi internazionali al giorno, come riporta travelmole.com.

Lo scenario europeo

Per quanto riguarda le diverse aree del globo, un ruolo fondamentale lo ha giocato l’Europa, con un impatto economico di 2,9 trilioni di dollari e un aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente; il tutto per un’incidenza del 10% sul Pil del Vecchio Continente.

Da segnalare il caso della Spagna, che ha superato i 96,5 milioni di visitatori internazionali e un contributo del 16% al Pil del Paese.

In calo invece l’impatto economico derivante dai visitatori internazionali per gli Stati Uniti, con 19 miliardi di dollari in meno rispetto al 2024; i cali si sono registrato soprattutto negli arrivi dall’Europa e dal Canada.