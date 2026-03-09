Bluvacanze rafforza l’area Leisure & End Consumer con quattro new entry

Parte la fase due della strategia O2O - online-to-offline di Bluvacanze, che accelera così il rafforzamento dell’area Leisure & End Consumer con l’obiettivo di consolidare la relazione diretta con il cliente viaggiatore e con le community consumer e industriali del travel.
“In una fase di forte instabilità internazionale - spiega Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze - crediamo che la risposta strategica non sia ridurre la capacità organizzativa, ma rafforzarla. Il turismo vive di relazioni e fiducia: per questo stiamo investendo in una struttura dedicata alla relazione evoluta con il cliente finale, integrando canali fisici e digitali e sviluppando nuovi modelli di collaborazione con partner industriali e community di viaggiatori”.
Il gruppo amplia, dunque, il team dedicato alla nuova area, che integra le attività già presidiate nell’ambito Welfare e Convenzioni da Lorenzo Mazzucchelli e si sviluppa ulteriormente con nuovi ingressi e con il rafforzamento del team già operativo.
I nuovi ingressi sono Marta Ferraro, Diego Parola, Mia Hezi e Bruno Sottini.
Marta Ferraro, Corporate Digital Communication, è entrata nel gruppo con il compito di sviluppare e coordinare le attività di comunicazione digitale corporate e si occuperà della gestione istituzionale dei social media, delle relazioni con la stampa digitale e dei progetti di comunicazione online del gruppo. Marta Ferraro ha maturato, tra le altre, esperienze in Rai News 24, Fanpage, Il Mattino e Il Messaggero e porterà ora la sua esperienza nel team di Corporate Communication guidato da Paola Baldacci.
Diego Parola, Manager Direct & Online Sales (Retail), assume la responsabilità dello sviluppo delle vendite dirette e dei prodotti veicolati attraverso i canali online leisure. Il suo ambito di attività comprende il coordinamento delle vendite retail dirette, l’integrazione dei canali digitali con la rete di agenzie dirette del network e l’ottimizzazione delle logiche di conversione e pricing.
Mia Hezi, Head of Leisure Marketing, Partnerships & Events, guiderà le attività di marketing strategico orientate alla creazione di valore attraverso partnership industriali e iniziative di brand activation. Il suo ruolo sarà centrale nello sviluppo di progetti di cross-selling tra le business unit del gruppo, nella costruzione di eventi e iniziative con partner e nella generazione di funding da accordi di co-marketing.
Bruno Sottini, Head of AIP Network Development, entra nel gruppo con il compito di guidare lo sviluppo strategico della rete delle agenzie in partecipazione (AIP). La sua attività sarà focalizzata sullo scouting di agenzie indipendenti di alta qualità, sulla presentazione del modello Bluvacanze e sulla valutazione imprenditoriale dei nuovi ingressi nella rete.
Il nuovo assetto si inserisce in un’organizzazione già presidiata da manager di esperienza come Claudio Busca, Antimo Russo e Raffaele Caiazzo, che continuano a guidare rispettivamente le attività di governo del retail, la gestione della rete AIP e lo sviluppo dei network affiliati.
L’intento è costruire una struttura sempre più integrata tra canale fisico, digitale e relazionale, capace di valorizzare l’ampia base di clienti del gruppo e di attivare nuove sinergie con partner industriali, brand e community consumer.
“Il nostro obiettivo - conclude Pellegrino - è costruire un ecosistema O2O in cui il valore della consulenza delle agenzie si unisce alla potenza delle piattaforme digitali e delle partnership”.
Remo Vangelista