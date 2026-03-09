L’attività della Task Force Golfo della Farnesina è stata intensificata per far fronte alle richieste dei connazionali. Secondo quanto dichiarato dallo stesso ministero, infatti, sono stati ricevuti oltre 17.500 contatti dall’inizio della crisi. Ora la task Force è composta da 200 funzionari, con turnazioni h24.

Complessivamente, segnala l’aggiornamento del Ministero degli Esteri, dall’inizio della crisi in Medio Oriente si stima che hanno potuto fare rientro in Italia circa 25mila connazionali, tra voli facilitati dal Ministero degli Esteri e voli commerciali.

“Complessivamente - prosegue la nota - sono stati registrati circa 90mila italiani nell’area del Medio Oriente e del Golfo. I turisti stimati in quella regione sono in diminuzione rispetto ai giorni precedenti”.

La crisi ha avuto un impatto indiretto anche nel Sud-Est asiatico, dove risultano registrati altri 11mila turisti italiani tra India, Indonesia, Maldive, Malesia, Nepal, Seychelles, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. Continua, intanto, la programmazione dei voli charete per consentire il ritorno dei cittadini italiani. “I voli - segnala la Farnesina - sono partiti in particolare da Mascate, Abu Dhabi, Dubai, Riad e Malè”.