A 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti Kel 12 apre una nuova fase della propria programmazione guardando a Ovest e alle radici più profonde del Paese. Il debutto Usa arriva dopo un intenso lavoro di scouting e prende forma nel 2026 con itinerari a data unica, pensati per intercettare viaggiatori evoluti e curiosi, lontani dalle narrazioni più consuete.

“Le terre degli antenati - nativi e culture del Sud Ovest” è il manifesto di questo approccio: un viaggio che parte da Albuquerque nei giorni del Gathering of Nations, il più grande pow wow del Nord America, e attraversa New Mexico, Arizona, Utah e Colorado seguendo le tracce dei pueblos, delle culture native e delle grandi civiltà del deserto.

Archeologia, antropologia e paesaggio diventano così strumenti di lettura contemporanea di una destinazione che nel 2026 sarà al centro di importanti celebrazioni, dal centenario della Route 66 ai grandi eventi culturali. In parallelo, il tour Canyon Spirit affida al treno panoramico Rocky Mountaineer il racconto di parchi iconici e città simbolo, segnando l’ingresso di Kel 12 nella nuova frontiera americana.