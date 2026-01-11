Turkish vola oltre quota 92 milioni di pax nel 2025

Supera quota 92 milioni il numero di passeggeri trasportati da Turkish Airlines nel 2025, un risultato raggiunto grazie a un incremento annuo dell’8,8%, sulla spinta in particolare dei voli internazionali, passata da 31,7 a 35,7 milioni.
Cifre positive anche sul fronte del load factor, che si attesta all’83,2%, con punte dell’86% sui collegamenti aerei nazionali mentre sui voli oltreconfine la media scende all’82,9%. Nell’anno appena concluso il vettore, che sta scalando le classifiche internazionali relative alle compagnie aeree, Turkish ha anche tagliato il traguardo dei 516 aerei in flotta.
I posti chilometri disponibili (ASK) sono aumentati del 7,5% passando da 254,1 miliardi, a 273,2 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024.
Remo Vangelista