Turkish rilancia i voli su Tirana

Turkish Airlines ha ripreso a volare su Tirana, la capitale dell’Albania.
I voli della compagnia di bandiera verso Tirana saranno operati con 7 frequenze settimanali, rafforzando ulteriormente i collegamenti aerei tra Istanbul e i Balcani.
In partenza dall’aeroporto di Istanbul, questi voli consentiranno ai passeggeri che viaggiano sulla rotta di Tirana di accedere alla rete globale dei voli Turkish Airlines, offrendo collegamenti verso destinazioni in Turchia e in tutto il mondo.
Remo Vangelista