Turkish Airlines torna nel Consiglio direttivo dell’Aire

Turkish Airlines è rientrata nel Consiglio direttivo dell’Aire (Airlines International Representation in Europe). Özlem Özyön, svp International Relations and Alliances della compagnia aerea è stata infatti eletta vice president dell’associazione.

La presenza di Özyön nel Consiglio direttivo dell’Aire rafforza così la posizione della compagnia aerea nell’aviazione del Vecchio Continente.

Nel suo nuovo ruolo di vice president, contribuirà alla governance e allo sviluppo istituzionale dell’organizzazione, rappresentando al contempo gli interessi del settore dell’aviazione nei rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea e rafforzando il dialogo tra le compagnie aeree e gli organismi di regolamentazione.

“Sono lieta di assumere il ruolo di vice president dell’Aire in un momento in cui la stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione e le compagnie aeree è più cruciale che mai - ha commentato Özyön -. Questa responsabilità offre un’importante opportunità per promuovere un dialogo costruttivo, definire politiche progressiste e amplificare la voce delle compagnie aeree nel panorama normativo”.