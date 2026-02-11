TTG Italia
Italian Exhibition Group

Nasce Celia, la carrozza ‘magica’ per eventi del British Pullman. Le immagini

Nasce Celia, la carrozza ‘magica’ per eventi del British Pullman. Le immagini
(Photo credit @Yukiko Noritake)

Entra in campo una novità che è già leggenda sul British Pullman, A Belmond Train, England. Si tratta di Celia, una carrozza privata dedicata a cene ed eventi esclusivi, che sarà disponibile a partire dall’estate 2026. Allestita all’interno di un’autentica carrozza Pullman del 1932, ideata e progettata dal regista Baz Luhrmann in collaborazione con Catherine Martin, costumista e scenografa vincitrice di un premio Oscar, Celia accoglie un cocktail bar riservato, un’area lounge e uno spazio dedicato alla ristorazione e all’intrattenimento. Concepita per un massimo di 12 ospiti, offre a gruppi ristretti la possibilità di viaggiare sul treno più emblematico della Gran Bretagna tra pochi intimi in un’atmosfera assolutamente cinematografica e l’opportunità di creare eventi su misura ed esperienze gastronomiche private.

  • Nasce Celia, la carrozza ‘magica’ per eventi del British Pullman. Le immagini
    Photo credit @Yukiko Noritake

“Per me e Catherine, creare Celia è stata un’esperienza irripetibile, che ci ha permesso di spingerci oltre i confini della creatività, del lusso e dell’unicità – dice Luhrmann -. Entrare nella carrozza è come varcare la soglia di un altro mondo, uno spazio in cui gli ospiti sono invitati a diventare parte del racconto. Celia, a livello concettuale, è un viaggio misterioso e magico: un’esperienza gastronomica in movimento, pensata per gli amici o per celebrazioni intime, ricolma di cibo, musica, vino e risate. Tutto questo si svolge mentre il paesaggio scorre lento fuori dal finestrino, con la sensazione di essere entrati nel ‘Sogno di una notte di mezza estate’. È un modo giocoso e straordinariamente unico di esplorare il Regno Unito, seguendo il proprio ritmo e la propria storia.”

  • Nasce Celia, la carrozza ‘magica’ per eventi del British Pullman. Le immagini
    Photo Credit @Yukiko Noritake

Questa carrozza rappresenta un omaggio alla creatività del West End londinese degli anni Trenta e del cinema d’epoca, che prende vita attraverso l’eccellenza dell’artigianato britannico, strizzando al contempo l’occhio all’arguzia, all’umorismo e al romanticismo di Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Celia è ispirata alla vita di una musa immaginaria, nata dalla visione creativa di Baz Luhrmann, e consente agli ospiti del British Pullman di vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Pensata come una carrozza privata completamente autonoma all’interno del treno e dotata di un team di steward dedicati, Celia inaugura un nuovo capitolo per l’ospitalità londinese. Gli ospiti di British Pullman avranno la possibilità di vivere un’esperienza memorabile e di dare sfogo alla propria immaginazione in uno spazio unico concepito per celebrare ricorrenze e traguardi a bordo di uno dei treni più amati del Regno Unito. A bordo di Celia, infatti, i viaggiatori troveranno ad aspettarli un mondo di intrattenimento esclusivo, con la possibilità di personalizzare ogni dettaglio dell’esperienza, sia durante il viaggio sia una volta giunti a destinazione. La carrozza vanta, oltre alla sala da pranzo, un lounge bar, una dispensa e una cucina. Su richiesta, uno chef privato creerà menu su misura.

  • Nasce Celia, la carrozza ‘magica’ per eventi del British Pullman. Le immagini
    Photo Credit @Yukiko Noritake

“Celia offre ai viaggiatori la rara possibilità di sperimentare la nostalgia di un’altra epoca – aggiunge Catherine Martin -. La carrozza incarna il lusso più autentico: il tempo e lo spazio per instaurare una connessione con il viaggio stesso. Un invito a rallentare, ad aprirsi a un legame più profondo con sé stessi, con gli altri, con nuove culture e nuove prospettive. A bordo immagino persone che mangiano, danzano e si innamorano, che scattano fotografie e celebrano i grandi momenti della vita, immerse in un mondo che concede loro una pausa dal caos quotidiano. Celia è un momento di sollievo. Un momento di celebrazione. Una piccola, luminosa bolla di luce e di amore.”

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana