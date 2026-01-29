Explora Journeys, i primi dettagli di Explora III. Nash: “Sarà un hotel galleggiante”

“Un’evoluzione naturale ma potente della nostra visione per i viaggi oceanici”. Descrive così Anna Nash, presidente di Explora Journeys, la nuova nave Explora III, in arrivo nella flotta del luxury brand del Gruppo Msc il prossimo luglio.

La terza unità di Explora Journeys è pensata per essere un vero e proprio hotel galleggiante, dove design, gastronomia e benessere ispirato all’oceano si combinano per creare un’esperienza di viaggio su misura. “È stata concepita come una destinazione a se stante - racconta Nash - un hotel di lusso galleggiante che offre ancora più spazio, comfort e scelta di servizi, pur accogliendo lo stesso numero di ospiti, accuratamente bilanciato, di Explora I ed Explora II. Questa continuità deliberata consente un’esperienza più generosa in tutta la nave, dove nuove residenze e suite progettate con cura, insieme ad ampie aree pubbliche, favoriscono una reale sensazione di sentirsi a casa in mare.”

A bordo della nave ogni dettaglio è stato pensato con cura per favorire calma, presenza e una connessione più profonda con il mare, offrendo al contempo più spazio agli ospiti.

A bordo della nave anche nuovi spot culinari, una seconda Owner’s Residence, strutture wellness e fitness ripensate e una boutique esclusiva Chopard, oltre a una moltitudine di altri miglioramenti.

“Come terza nave della nostra flotta - continua Nash -, Explora III rappresenta anche un importante traguardo nel nostro percorso, portandoci a metà della nostra visione di sei navi e rafforzando il nostro impegno a lungo termine nel definire un futuro più raffinato per i viaggi oceanici. Explora III incarna la nostra convinzione che il vero lusso risieda nello spazio, nell’intenzione e nel privilegio di esplorare il mondo a un ritmo più ponderato.”