Modi diretti e pochi fronzoli. Anche nel recente evento di Milano Franco Gattinoni, presidente dell’omonimo gruppo, ha parlato senza mezzi termini della situazione attuale del turismo.

Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista racconta lo scenario di mercato disegnato da Gattinoni, a iniziare dal ruolo arrembante delle low cost sull’Italia.

Ma c’è un altro dettaglio che è emerso: il bilancio finale dell’estate. Che è stato, secondo le sue parole, da “zero positivo”. A segnare il passo sono stati soprattutto i periodi di punta, al contrario dei mesi di spalla che invece hanno fatto registrare un buon andamento.

Altro nodo fondamentale, la questione prezzi, che ha fatto sì che alcune destinazioni della Penisola abbiamo perso terreno rispetto ai concorrenti dei Paesi esteri vicini.