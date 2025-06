“Da recenti statistiche sappiamo che solo il 10% delle società riesce a raggiungere un secolo di storia”. Paolo Delfini, presidente di Carrani Tours, non nasconde la soddisfazione del traguardo dei 100 anni vita (50 dei quali sotto la sua guida) per il tour operator.

Ai microfoni di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, Delfini racconta l’evoluzione recente del turismo, che ha dovuto fare i conti con l’avanzata della tecnologia, vero punto focale per lo sviluppo del comparto.

Per quanto riguarda la situazione attuale dell’incoming, Delfini precisa: “Quelli che non conoscono il nostro lavoro si stupiscono quando dico che questo nonostante sia un anno giubilare non è uno dei migliori anni”. Sotto la lente c’è soprattutto il Nord America, che per Carrani stenta a decollare: fra le motivazioni ci sono le politiche della presidenza Trump.

Ma tra le grandi sfide c’è anche il grande ritorno del tailor made, “che sembrava essere destinato a sparire e che invece è tornato”.