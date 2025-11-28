Royal Caribbean vuole trasformarmi in operatore turistico, senza perdere l’anima del crocierista.

Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista analizza le novità annunciate negli scorsi giorni da Gianni Rotondo, associate vice president gsa Emea della compagnia.

Una rivoluzione che punta in particolare su su esperienze, contenuti e destinazioni private.

A proposito del mercato italiano, il manager è stato trasparente di fronte alla stampa: ha ammesso che i numeri sono inferiori rispetto a quelli dei competitor più grandi. Ma ha avvertito: il cliente sta cambiando, l’età media si sta abbassando e sta aumentando l’interesse nei confronti delle esperienze.

Il tutto senza dimenticare il ruolo fondamentale delle agenzie di viaggi, che restano centrali nella strategia distributiva di Royal Caribbean, anche nella sua nuova identità.