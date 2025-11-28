Choice Hotels si espande in Africa e fa progetti anche in Cina

Anche Choice Hotels International si aggiunge alla lista di gruppi alberghieri che hanno deciso di investire in Africa. Tre le strutture in franchising, tutte in Kenya, con cui debutterà nel continente; le inaugurazioni sono previste per l’inizio del 2026.

La società ha inoltre firmato un accordo quadro di sviluppo che favorirà un’ulteriore espansione nel continente con un minimo di 15 proprietà aggiuntive nelle regioni dell’Africa subsahariana e meridionale entro il 2030.

Il portfolio keniota, spiega travelagentcentral.com, includerà una struttura Ascend Collection nella Riserva Nazionale del Masai Mara, una delle destinazioni safari più visitate in Africa. L’hotel disporrà di sistemazioni di lusso per i viaggiatori in cerca di un’esperienza immersiva nella natura. Altri due hotel, un Clarion e un Quality Inn, saranno inaugurati nel quartiere centrale degli affari di Nairobi ed entreranno a afar parte del programma fedeltà Choice Privileges.

“L’ingresso in Africa - commenta Pat Pacious, presidente e ceo di Choice - rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso di sviluppo, un’opportunità unica per portare la nostra ospitalità di livello mondiale in uno dei mercati alberghieri in più rapida crescita del continente”.

L’espansione nell’area Emea

L’aggiunta dei tre hotel in Kenya rafforza ulteriormente il portfolio di Choice Hotels in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), area che ora Choice presidia con 64mila camere e ha registrato una crescita del 7% su base annua nel terzo trimestre. Tra le ultime mosse il raddoppio del portfolio dell’azienda in Francia, con l’aggiunta di 50 hotel Quality Suites. A livello mondiale all’inizio di quest’anno l’azienda ha annunciato un’importante espansione in Cina attraverso un accordo di master franchising e distribuzione con SSAW Hotels & Resorts, aggiungendo oltre 9.500 camere ad Ascend Collection Hotels e impegnandosi a portare Comfort Hotels e Quality Inn a 100 strutture nel Paese. L’azienda ha inoltre stabilito una nuova presenza in Argentina e Suriname con l’aggiunta del Radisson Blu Bariloche e del Radisson RED Funes nell’area metropolitana di Rosario, insieme all’apertura del Radisson Hotel Paramaribo.