Civitatis, Luis Boada nominato cfo

Civitatis, piattaforma attiva nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in spagnolo e italiano in tutto il mondo, ha annunciato la nomina di Luis Boada come nuovo chief financial officer (cfo).

Con questa nomina, la società rafforza il proprio team dirigenziale in un momento strategico, segnato dal consolidamento della crescita internazionale e dall’impulso di nuove leve di business, soprattutto in mercati chiave come l’America Latina.

“È un onore entrare a far parte del team di Civitatis in un momento così rilevante per l’azienda. Civitatis è una società unica nel suo settore, con una traiettoria di crescita eccezionale, un modello di business distintivo e un team e una cultura all’altezza di questo percorso. Il mio obiettivo è accompagnare il team in questa nuova fase, contribuendo a rafforzare l’azienda e ad affrontare il suo prossimo stadio con le massime prestazioni”, ha dichiarato il nuovo cfo.

Boada sarà responsabile della guida della strategia finanziaria della società, rafforzando aree come la pianificazione, le relazioni con gli investitori e l’ottimizzazione delle risorse, in linea con gli obiettivi strategici del gruppo. L’ingresso di Luis Boada avviene in una fase di maturità per Civitatis, fondata nel 2008, che continua a rafforzare il proprio team dirigenziale con l’obiettivo di affrontare una nuova fase di crescita.