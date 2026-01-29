Sarà un 2026 ricco di novità quello di AG Group; novità che coinvolgeranno tutte e tre le divisioni, a partire da AG Hotels che nel 2025 ha fatturato circa 30 mln di euro con un’occupazione media dell’85%.

Verrà rafforzato il posizionamento lifestyle dei 6 hotel di Roma e apre cinque 5 stelle in alcune destinazioni italiane di punta in collaborazione con brand internazionali. Nel 2026 saranno inaugurati Borgo Tre Vaselle in Umbria e Thompson Rome by Hyatt e la linea Emblems Collection di Accor si arricchisce di Masseria Furnirussi in Salento, Palazzo Sozzini Malavolti a Siena e Relais San Clemente a Perugia nel Q1 2027.

Crescita orientata alla qualità e alla selezione di strutture sempre più upscale e luxury per la divisione Consulting, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 2,5 mln di euro, 32 strutture boutique e oltre 50 progetti dal 2021 e prevede di arrivare a 2,8 mln entro fine 2026. Completa il quadro il tour operating AG Boutique Journey, Dmc da 15 mln di euro di fatturato nel 2025 e una previsione di crescita del 50% a 22,40 mln nel 2026. Forte la domanda oltreoceano al 70%, trainata al 38% dal Canada e sostenuta da Irlanda, Stati Uniti, America Latina, Australia e Nuova Zelanda e al 23% dall’Europa.