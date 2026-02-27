Cocktail Viaggi, tris di nuove destinazioni nel catalogo

Uzbekistan, Giordania e Tunisia: sono queste le new entry del catalogo 2026 di Cocktail Viaggi e che si vanno ad aggiungere alle storiche destinazioni europee dell’operatore come Islanda e Scandinavia, Gran Bretagna e Irlanda, Spagna e Portogallo, Turchia, Balcani e Grecia, Francia ed Italia.

“La nuova programmazione - spiega l’azienda - - nasce con l’obiettivo di offrire una proposta ancora più completa e accessibile, capace di intercettare le esigenze del mercato e i nuovi trend di viaggio, mantenendo standard elevati in termini di organizzazione e assistenza”.

La nuova collezione racchiude itinerari selezionati, tour culturali, city break, viaggi di gruppo ed esperienze su misura, progettati per rispondere alle esigenze di famiglie, coppie, giovani e senior.