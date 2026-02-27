Restyling per Msc Poesia: in arrivo l’Msc Yacht Club

Restyling in arrivo per Msc Poesia. La nave entrerà a breve nel bacino di carenaggio presso il Palumbo Malta Shipyard, a Malta. Si tratta di un importante momento che dimostra l’impegno della compagnia per migliorare l’esperienza degli ospiti a bordo della sua flotta.



Gli interventi prevedono l’introduzione dell’Msc Yacht Club insieme a due nuovi ristoranti tematici: Butcher’s Cut, steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar, ispirato all’Estremo Oriente, dove gli ospiti potranno gustare sushi e piatti asiatici. Inoltre il progetto comprenderà una Msc Aurea Spa completamente ridisegnata e la Msc Gym powered by Technogym, con barberia, diversi studi per allenamenti, un’area Aurea all’aperto e il Top 15 Exclusive Solarium.

“Il restyling di Msc Poesia riflette il nostro continuo impegno a investire nella flotta per offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti – sottolinea il ceo Gianni Onorato -. Il progetto testimonia la volontà di Msc Crociere di garantire la migliore esperienza possibile e servizi moderni. Siamo orgogliosi di portare a bordo di Msc Poesia lo Yacht Club, nuovi ristoranti e molte altre novità, offrendo più scelta e più comfort che mai, in vista della stagione inaugurale in Alaska”.