TTG Italia
Italian Exhibition Group

La Spagna chiude il 2025 con cifre record

La Spagna chiude il 2025 con cifre record

La Spagna si conferma regina delle destinazioni turistiche con 96,8 milioni di visitatori nel 2025, e una spesa di 134,7 miliardi di euro.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine), il Paese ha accolto 96,77 milioni di turisti, il 3,2% in più rispetto al 2024. La spesa complessiva dei visitatori esteri cresce del 6,8% su base annua e per il secondo anno consecutivo la percentuale di crescita supera quella degli arrivi. Il settore attribuisce l'incremento della spesa al miglioramento dell'offerta turistica e a un posizionamento più orientato alla qualità.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana