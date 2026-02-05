La Spagna chiude il 2025 con cifre record

La Spagna si conferma regina delle destinazioni turistiche con 96,8 milioni di visitatori nel 2025, e una spesa di 134,7 miliardi di euro.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine), il Paese ha accolto 96,77 milioni di turisti, il 3,2% in più rispetto al 2024. La spesa complessiva dei visitatori esteri cresce del 6,8% su base annua e per il secondo anno consecutivo la percentuale di crescita supera quella degli arrivi. Il settore attribuisce l'incremento della spesa al miglioramento dell'offerta turistica e a un posizionamento più orientato alla qualità.