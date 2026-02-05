L’area dello scalo di Malpensa oggi è sigillata per l’atterraggio dei 14 aerei che compongono la missione statunitense per le Olimpiadi invernali. La prefettura varesina ha già consigliato a tutti gli altri passeggeri e accompagnatori di muoversi con “congruo anticipo rispetto all’orario di partenza dei voli”, visti i possibili disagi e ritardi dettati dalle misure di sicurezza.

L’arrivo più atteso, spiega corriere.it, è quello dell’Air Force Two, a bordo del quale ci sarà il vicepresidente J.D. Vance e la moglie, la Second Lady Usha Vance. A guardia del numero due della Casa Bianca sono previsti 300 addetti. Sempre in mattinata è previsto l’atterraggio di un altro volo di Stato che trasporterà il segretario di Stato Marco Rubio. La delegazione include anche l’ambasciatore in Italia, Tilman Feritta, Mike Pompeo, ex capo della Cia e predecessore di Rubio e a un team di ex olimpionici.

Un cargo trasporterà tutto ciò che la delegazione mangerà nella settimana in programma in città. Almeno un paio scaricheranno invece i mezzi blindati che si incolonneranno per gli spostamenti.