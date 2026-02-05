Debutta a Como il brand di lusso Radisson Collection

“Una tappa molto importante per Radisson Hotel Group, che fa il suo debutto in una destinazione storica e profondamente amata”. Così Joep Peters, coo Franchise di Radisson Hotel Group, commenta l’esordio del brand di lusso Radisson Collection a Como con Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel.
La struttura di lusso, a pochi passi dal centro storico della città, è ospitata in un palazzo d’epoca, fresco di restauro, e accoglie gli ospiti in 70 camere e suite. Come le altre del brand si caratterizza per un forte legame con il patrimonio locale, un design ricercato e un concept pensato per viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche.
Inaugurato nel 1926, lo storico palazzo è espressione dell’architettura comasca dei primi del Novecento e il progetto di restauro ne ha valorizzato l’anima originale preservando facciate storiche, volumi angolari arrotondati, cornici in pietra e motivi geometrici, reinterpretati attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di linee essenziali, materiali pregiati e una palette cromatica calda ed elegante.
“L’hotel - commenta Guglielmo Sartoni, Hotel Manager - segna la rinascita di un edificio iconico nel cuore di Como, restaurato con cura per preservarne il patrimonio storico e reinterpretato per una nuova ospitalità di lusso”.
Le camere e le suite raccontano lo stile contemporaneo italiano, con affacci sulle piazze storiche e sulle suggestive vie di Como. Alcune suite offrono, inoltre, zone living e balconi arredati.
Cuore gastronomico dell’hotel è Radiante, il ristorante fine dining guidato dallo Chef Danilo Vella.
Sopra i tetti della città, Lumi Rooftop Bar & Restaurant regala una vista panoramica su Como e sul paesaggio circostante, accompagnata da una proposta di piatti leggeri d’autore, cocktail e una selezione di vini.
All’ingresso Caffè Lariano, sotto la guida dello Chef Mirko Gatti, propone invece un concept di luxury bistrò dall’ispirazione internazionale, con una particolare attenzione alla cucina circolare.
L’hotel dispone anche di spa, palestra e sala meeting.
Remo Vangelista