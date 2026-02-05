Debutta a Como il brand di lusso Radisson Collection

“Una tappa molto importante per Radisson Hotel Group, che fa il suo debutto in una destinazione storica e profondamente amata”. Così Joep Peters, coo Franchise di Radisson Hotel Group, commenta l’esordio del brand di lusso Radisson Collection a Como con Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel.

La struttura di lusso, a pochi passi dal centro storico della città, è ospitata in un palazzo d’epoca, fresco di restauro, e accoglie gli ospiti in 70 camere e suite. Come le altre del brand si caratterizza per un forte legame con il patrimonio locale, un design ricercato e un concept pensato per viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche.

Inaugurato nel 1926, lo storico palazzo è espressione dell’architettura comasca dei primi del Novecento e il progetto di restauro ne ha valorizzato l’anima originale preservando facciate storiche, volumi angolari arrotondati, cornici in pietra e motivi geometrici, reinterpretati attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di linee essenziali, materiali pregiati e una palette cromatica calda ed elegante.

“L’hotel - commenta Guglielmo Sartoni, Hotel Manager - segna la rinascita di un edificio iconico nel cuore di Como, restaurato con cura per preservarne il patrimonio storico e reinterpretato per una nuova ospitalità di lusso”.

Le camere e le suite raccontano lo stile contemporaneo italiano, con affacci sulle piazze storiche e sulle suggestive vie di Como. Alcune suite offrono, inoltre, zone living e balconi arredati.