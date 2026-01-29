Bocca sul calendario scolastico: “Bene, ma le scuole e le Regioni siano autonome”

Anche il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca interviene nel dibattito sulla modifica del calendario scolastico. “La proposta del ministro Santanchè, dal punto di vista strettamente legato alle nostre priorità, offre senz'altro un importante spunto di riflessione – ha dichiarato -. In teoria, potrebbe avere un grande riscontro come incentivo per la destagionalizzazione, ovvero uno dei grandi obiettivi volti a supportare la crescita del nostro settore. Inoltre, consentirebbe di diversificare l'offerta”.
Il presidente aggiunge: “La strada che noi suggeriamo è quella di definire un sistema flessibile, che consenta alle scuole e alle Regioni di assumere le proprie decisioni in autonomia. In sostanza, riteniamo fondamentale che si garantisca alle scuole il diritto di scegliere se adeguarsi o meno alla modifica del calendario”.
Federalberghi si spinge oltre: “Noi guardiamo con favore alla possibilità di generalizzare la settimana corta in tutte le scuole, che favorirebbe il turismo nei week end. Per farlo occorre però valutare la fattibilità in base alle singole esigenze delle scuole e, in parallelo, di tutto il nostro sistema”.
Remo Vangelista