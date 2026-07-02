Wttc: “EES passo importante, ma l’Europa è a rischio competitività”

Tre azioni chiave per garantire l’implementazione dell’EES senza creare intoppi al traffico aereo europeo. Sono quelle che chiede il Wttc, raccogliendo le preoccupazioni sollevate dalla comunità aeroportuale e aerea europea raccolte in una lettera aperta di Aci Europe e A4E.

Il Wttc chiede di accelerare l'adozione dell'app Travel to Europe per la pre-registrazione digitale EES, di lanciare una campagna di comunicazione coordinata nei principali mercati di provenienza affinché i viaggiatori comprendano chiaramente i nuovi requisiti di frontiera prima della partenza e di garantire la piena operatività alle frontiere attraverso personale adeguato, attrezzature affidabili e processi semplificati, anche per coloro che hanno già fornito i dati biometrici e di pre-registrazione.

Sebbene il settore sostenga i benefici a lungo termine di un quadro di controllo delle frontiere più efficiente e sicuro, l'implementazione deve essere gestita in modo da salvaguardare la libera circolazione dei viaggiatori internazionali e proteggere il valore economico che il settore dei viaggi e del turismo apporta alle comunità di tutta Europa, un settore che ha contribuito con 3 trilioni di dollari all'economia europea e ha sostenuto 40,7 milioni di posti di lavoro nel 2025, pari alla popolazione combinata di Svezia, Paesi Bassi e Belgio.

“L'EES rappresenta un passo importante verso frontiere più intelligenti e sicure per l'Europa. Ma l'implementazione deve essere pratica, coordinata e incentrata sui viaggiatori. Se i lunghi ritardi dovessero diventare la norma, i viaggiatori si rivolgeranno altrove – dice Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc -. L'Europa non può permettersi di compromettere la sua competitività o l'esperienza che offre a milioni di visitatori. Incoraggiamo i responsabili politici a collaborare strettamente con il settore per garantire che il sistema mantenga la promessa di frontiere migliori senza creare barriere indesiderate ai viaggi.”