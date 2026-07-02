Gattinoni Events, il volume d’affari cresce a 96 milioni di euro

Un volume d’affari da 96 milioni di euro, in crescita del 58% rispetto all’anno precedente, e ricavi a 82,1 milioni (più 29%). È un bilancio importante quello del 2025 per Gattinoni Events, la business unit del Gruppo Gattinoni specializzata nell’ideazione, produzione e gestione di eventi corporate e consumer, chiude il 2025 come il segmento con risultati importanti.

L’ebitda è salito a 7,1 milioni (+20%) e l’organico è cresciuto del 21%, un segnale dell’espansione strutturale della divisione e della sua crescente capacità operativa, portando i collaboratori a oltre 100 persone.

“Il 2025 è stato un anno straordinario - sottolinea Elisa Presutti, managing director di Gattinoni Events -: abbiamo realizzato grandi eventi in contesti esclusivi come Porto Cervo o la Design Week, abbiamo acquisito un player di eccellenza nel settore, tutti aspetti che hanno rafforzato il nostro posizionamento sia nel mondo consumer sia in quello B2B. Inoltre, il settore Pharma è cresciuto a doppia cifra, incentive e logistica si riconfermano come trainanti e garanzia per i clienti, tutti elementi che consolidano la scelta fatta alcuni anni fa di specializzare i team e le competenze interne. Abbiamo sempre più clienti, anche internazionali, che ci scelgono sia per la creatività, sia per la logistica, un binomio che ci permette di essere differenzianti sul mercato in termini di servizio e approccio ai progetti. Nel 2026 lavoreremo per consolidare questa traiettoria di crescita, facendo leva su un team che ogni giorno esprime creatività, competenza e dedizione”.

Negli ultimi anni Gattinoni Events si è distinta nella realizzazione di Grandi Eventi, che hanno portato quest’anno alla premiazione al Fuorisalone 2026 con il riconoscimento di Best Installation con il progetto di Škoda Auto, brand seguito dalla business unit per il secondo anno consecutivo.

Gattinoni Events opera attraverso tre tipologie di attività complementari tra loro: Live Communication, la fucina creativa della business unit che realizza eventi curandone ogni aspetto dall’idea creativa alla messa a terra dell’evento; Logistics, che si occupa della gestione, pianificazione e monitoraggio di ogni aspetto dell’evento con un team altamente specializzato; Healthcare, focalizzata sulla progettazione e la gestione di meeting e attività per il settore Pharma.

La crescita 2025 è stata sostenuta anche dall’ingresso nel perimetro di consolidamento di H&A S.r.l., acquisita a luglio 2025. Realtà consolidata nel panorama degli eventi, H&A apre alla business unit loyalty, welfare e l’uso della tecnologia applicata agli eventi. Un tassello in più al know how ultraquarantenne del brand che rafforza ulteriormente il DNA creativo e consulenziale della divisione.

“Gli importanti risultati del 2025 - aggiunge Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni - confermano la solidità di un percorso costruito negli anni su competenze, ascolto dei clienti e capacità di innovare. Abbiamo saputo coniugare creatività, strategia e organizzazione, diventando per molte aziende un partner di riferimento nella progettazione di esperienze ad alto valore. Queste performance non rappresentano un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a investire in talenti, tecnologia e sostenibilità, per crescere ancora”.