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Gattinoni Business Travel: volume d'affari a 200 milioni di euro e ricavi in crescita del 4% nel 2025

Gattinoni Business Travel: volume d'affari a 200 milioni di euro e ricavi in crescita del 4% nel 2025
Elena Carlino, general manager growth & partnerships di Gattinoni Business Travel

Gattinoni Business Travel, la business unit del Gruppo Gattinoni specializzata nella gestione dei viaggi d'affari per clienti corporate, chiude il 2025 con un volume d'affari che sfiora i 200 milioni di euro (199,7 mln) e ricavi pari a 51,3 milioni di euro in crescita del 4% sul 2024, come annunciato in una nota alla stampa.

In un anno caratterizzato da significativi investimenti nel rafforzamento del team - 210 professionisti specializzati attivi sul territorio nazionale - e nell'adozione di nuove soluzioni tecnologiche su misura per i clienti corporate, la direzione è stata quella di privilegiare la qualità del servizio rispetto alla marginalità di breve periodo.

Elena Carlino, general manager growth & partnerships di Gattinoni Business Travel, sottolinea: “Il mercato corporate esprime una domanda orientata a viaggi d’affari mirati e di qualità, con una crescente attenzione alla consulenza specializzata, all'esperienza del viaggiatore, alla sua sicurezza e a una gestione delle trasferte sempre più sostenibile. Serve alta qualità ed affidabilità nel servizio. Gli investimenti fatti hanno portato subito i primi risultati: oggi siamo in grado di offrire un servizio a 360° che accompagna le organizzazioni in ogni fase del viaggio d’affari”.

Nell’ottica di accelerare il percorso di crescita e di trasformazione della business unit, di recente è entrato in Gattinoni Business Travel Fausto Portelli con la carica di general manager organization & transformation. Portelli, manager specializzato nel settore del corporate travel con una consolidata esperienza nella gestione operativa, lavorerà in stretta sinergia con le funzioni operative, tecnologiche e di business.

“Gattinoni Business Travel è la risposta concreta a un mercato che richiede reazioni immediate alle turbolenze geopolitiche e, allo stesso tempo, una solida programmazione di lungo periodo. Serve un player autorevole e affidabile per garantire gestione efficiente e sicura della mobilità aziendale. La nostra leadership è una garanzia continuamente confermata dal mercato” – ha commentato Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni e ad ad interim della divisione.

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