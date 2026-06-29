Gattinoni Business Travel: volume d'affari a 200 milioni di euro e ricavi in crescita del 4% nel 2025

Gattinoni Business Travel, la business unit del Gruppo Gattinoni specializzata nella gestione dei viaggi d'affari per clienti corporate, chiude il 2025 con un volume d'affari che sfiora i 200 milioni di euro (199,7 mln) e ricavi pari a 51,3 milioni di euro in crescita del 4% sul 2024, come annunciato in una nota alla stampa.

In un anno caratterizzato da significativi investimenti nel rafforzamento del team - 210 professionisti specializzati attivi sul territorio nazionale - e nell'adozione di nuove soluzioni tecnologiche su misura per i clienti corporate, la direzione è stata quella di privilegiare la qualità del servizio rispetto alla marginalità di breve periodo.

Elena Carlino, general manager growth & partnerships di Gattinoni Business Travel, sottolinea: “Il mercato corporate esprime una domanda orientata a viaggi d’affari mirati e di qualità, con una crescente attenzione alla consulenza specializzata, all'esperienza del viaggiatore, alla sua sicurezza e a una gestione delle trasferte sempre più sostenibile. Serve alta qualità ed affidabilità nel servizio. Gli investimenti fatti hanno portato subito i primi risultati: oggi siamo in grado di offrire un servizio a 360° che accompagna le organizzazioni in ogni fase del viaggio d’affari”.

Nell’ottica di accelerare il percorso di crescita e di trasformazione della business unit, di recente è entrato in Gattinoni Business Travel Fausto Portelli con la carica di general manager organization & transformation. Portelli, manager specializzato nel settore del corporate travel con una consolidata esperienza nella gestione operativa, lavorerà in stretta sinergia con le funzioni operative, tecnologiche e di business.

“Gattinoni Business Travel è la risposta concreta a un mercato che richiede reazioni immediate alle turbolenze geopolitiche e, allo stesso tempo, una solida programmazione di lungo periodo. Serve un player autorevole e affidabile per garantire gestione efficiente e sicura della mobilità aziendale. La nostra leadership è una garanzia continuamente confermata dal mercato” – ha commentato Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni e ad ad interim della divisione.