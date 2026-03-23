Gattinoni Business Travel, accordo con Acai per l’AI Travel Agent

Introdurre un supporto operativo basato sull’AI all’interno della Business Travel Unit. Questo l’obiettivo che ha spinto il Gruppo Gattinoni ad avviare una partnership con Acai Travel, tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata specificamente per l’industria dei viaggi. Con questa iniziativa Gattinoni Business Travel diventa la prima travel management company in Italia ad adottare AI Travel Agent integrati direttamente nei flussi operativi. “L’AI - spiega Elena Carlino, corporate travel director Gattinoni Business Travel - mette a disposizione dei nostri consulenti uno strumento potente per gestire in modo più efficiente la complessità operativa, mantenendo al centro il rapporto umano con il viaggiatore”.ì

La prima fase del progetto è focalizzata sulle operation del Business Travel, in cui i consulenti gestiscono volumi elevati di richieste post vendita come cambi di itinerario, cancellazioni e interpretazione delle regole tariffarie. Integrando l’AI Travel Agent di Acai all’interno dell’ambiente operativo, i team di Gattinoni Business Travel ricevono assistenza in tempo reale nell’analisi delle richieste, nell’interpretazione delle regole tariffarie e nell’individuazione dei percorsi di risoluzione più efficaci prima di rispondere al viaggiatore. Si tratta di un modello di co-pilotaggio, in cui l’AI lavora direttamente all’interno del workflow del consulente per fornire raccomandazioni e supporto operativo, mantenendo però il pieno controllo in mano all’uomo.

“Quello che stiamo costruendo insieme - sottolinea Riccardo Vittoria, ceo di Acai Travel - è un modello in cui l’AI gestisce la complessità operativa e i consulenti si concentrano sull’erogazione di un servizio di qualità. In alcuni casi l’AI agisce come co-pilota del consulente, in altri potrà risolvere in autonomia le richieste quando questo migliora velocità ed efficienza”. L’AI Travel Agent di Acai supporta i consulenti in più lingue - tra cui italiano e inglese - e il primo rilascio è focalizzato sulle operation del Business Travel, ma ulteriori aree operative sono già in fase di valutazione all’interno della roadmap di innovazione più ampia di Gattinoni Business Travel.