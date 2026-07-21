TTG Agenzie - L’intelligenza artificiale potrà sostituire le agenzie di viaggi?

L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per il settore turistico e sarà sempre più utile per semplificare la ricerca di informazioni, confrontare offerte e personalizzare le proposte di viaggio.

Tuttavia, non credo che possa sostituire completamente le agenzie di viaggi. Organizzare un viaggio non significa soltanto prenotare un volo o un hotel: significa comprendere le esigenze del cliente, interpretarne i desideri, offrire consulenza, esperienza e assistenza prima, durante e dopo la partenza.

Nei momenti più delicati, come cambi di programma, cancellazioni o situazioni impreviste, il valore del rapporto umano resta fondamentale.

L’agente di viaggi non vende semplicemente un prodotto, ma mette a disposizione competenze, conoscenza delle destinazioni e capacità di trovare soluzioni personalizzate.

Il futuro non sarà una sfida tra intelligenza artificiale e consulenza umana, ma una collaborazione tra le due. Le agenzie che sapranno integrare l’AI nei propri processi potranno offrire un servizio ancora più efficiente, mantenendo al centro ciò che nessuna tecnologia può replicare completamente: la relazione di fiducia con il cliente.

Valentina Grimaldi - Vivere & Viaggiare Concorezzo

Il ruolo dell’intelligenza artificiale sarà tra i temi al centro del dibattito nella prossima edizione di TTG Travel Experience: stay tuned!