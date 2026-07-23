Hilton si espande in Grecia tra Creta e Salonicco

Hilton si espande in Grecia con l’apertura dell’Hilton Chania Old Town Resort & Spa e l’accordo con DIMAND per il debutto a Salonicco. Aperto tutto l’anno, il resort di Chania conta 85 camere e suite, tutte con balcone e piscina privata riscaldata, a cinque minuti dal centro storico. L’offerta comprende rooftop con piscina a sfioro, ristoranti e bar, Fauchon Café Pâtisserie, spa L’Occitane, centro fitness e spazi per eventi fino a 120 persone.

Nel 2029 debutterà Hilton Thessaloniki, inserito nella riqualificazione dell’ex birrificio Fix. Disporrà di 184 camere in 2 edifici: 154 nella nuova struttura e 30 nell’immobile storico restaurato. Le due operazioni rafforzano un portafoglio che in Grecia supera 50 hotel operativi e raggiunge oltre 70 proprietà, considerando le strutture esistenti e in sviluppo.