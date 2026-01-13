Evaneos propone un’offerta ad hoc per le famiglie

Una proposta pensata per le famiglie che desiderano viaggiare in modo sereno e lontano dai percorsi battuti. Evaneos lancia Evaneos Family, un’offerta ad hoc messa a punto per aiutare i genitori a individuare rapidamente soggiorni adatti alle proprie esigenze.

L’offerta, disponibile sul sito di Evaneos, offre ai viaggiatori la possibilità di poter accedere a pagine dedicate in base all’eta dei bambini, di poter scegliere tra mille itinerari dedicati in oltre 100 destinazioni, organizzati per fascia d’età, nonché di poter visionare una guida digitale gratuita.

“Per sviluppare Evaneos Family abbiamo fatto leva sull’esperienza sul campo dei nostri partner locali - spiega in una nota Laurent de Chorivit, co-ceo di Evaneos -. I loro suggerimenti, ad esempio la raccomandazione di itinerari con base fissa per evitare frequenti cambi di alloggio, si sono rivelati fondamentali. A ciò abbiamo integrato i feedback dei viaggiatori per proporre luoghi e attività consigliati direttamente dalle famiglie”.

Evaneos Family risponde, inoltre, alla crescente richiesta per viaggi personalizzati. “Trovare strutture ricettive adatte, gestire gli spostamenti, anticipare gli imprevisti o rispettare i ritmi di ciascuno: viaggiare in famiglia è spesso una vera sfida. Con Evaneos Family proponiamo una soluzione chiavi in mano che coniuga libertà, serenità e autenticità”, aggiunge Aurélie Sandler, co-ceo di Evaneos.