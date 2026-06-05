Luoghi unici. Momenti irripetibili. La somma di questi due elementi non può che offrire un prodotto fatto da esperienze rare. A offrirle è il Nord Europa, che si instrada sempre di più verso la crescita di un’offerta luxury che allenta la frenesia da cui i viaggiatori hanno, mai come oggi, necessità di allontanarsi.

La promessa di un viaggio rigenerante attrae il mercato high level: i pernottamenti crescono tutto l’anno in Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Islanda, dai city break alle full immersion con attività outdoor affiancate da assaggi di gastronomia, cultura e stile di vita locali.

E proprio al Nord Europa è dedicato un ampio servizio sull’ultimo numero di TTG Luxury magazine, che racconta di come i Paesi scandinavi, sulla spinta della fuga dal caldo che ormai caratterizza in modo stabile le mete mediterranee nel corso dell’alta stagione estiva, si stiano costruendo un’anima luxury, per rispondere alle nuove richieste.

Un’anima che percorre sentieri alternativi, fatti di spazio, silenzio e autenticità nell’accesso alla purezza, alla semplicità e al legame profondo con natura e benessere.

Il racconto dell’upper level diventa allora un tema di sostenibilità, ma anche di offerta giovane, che coniuga avventura, prodotti a tema legati a delle nicchie di interesse, e ancora fenomeni atmosferici e naturali unici.

Il tutto valorizzato dalla capacità, unica dei Paesi del Nord, di regalare privacy e isolamento e nello stesso tempo un contesto di serenità che sempre più viene ricercato dai viaggiatori di alto livello.

Il servizio completo su TTG Luxury magazine, disponibile a questo link.