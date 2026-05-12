Leading Hotels: Bawe Island by The Cocoon Collection entra nel network

Bawe Island by The Cocoon Collection entra nel network di The Leading Hotels of the World, la collezione internazionale che riunisce hotel indipendenti di lusso. Il resort di Zanzibar aperto a luglio 2024, è l’unico cinque stelle dell’arcipelago sviluppato secondo il concept “one island, one resort” e sorge su oltre 30 ettari di natura a 15 minuti di barca da Stone Town.

“L’integrazione con la riserva marina e l’immersione nella natura rendono Bawe Island un’aggiunta straordinaria per i nostri viaggiatori”, ha dichiarato Dean Bannon, VP member success and development di LHW. Il resort dispone di 70 ville con piscina privata, quattro ristoranti e un’offerta esperienziale che include safari in Tanzania.

“Questo ingresso conferma la nostra visione di lusso sostenibile e autentico”, ha aggiunto Attilio Azzola, founder di The Cocoon Collection. Gli ospiti accedono anche ai benefit loyalty Leaders Club di LHW con upgrade gold vip.