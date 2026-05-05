Iata: trasporto aereo in crescita a marzo ma cambiano gli equilibri

Il dato complessivo segna un incremento, ma la situazione geopolitica si fa sentire in maniera determinante: questa la sintesi dei dati diffusi da Iata sul traffico aereo a marzo, che segnano un cambio dei pesi delle aeree dovuto soprattutto alle interruzioni in Medio Oriente.

“La domanda di viaggi aerei ha continuato a crescere a marzo, nonostante le interruzioni in Medio Oriente - ha dichiarato il d.g. Iata Willie Walsh, come ripreso da travelmole.com - Tuttavia, il calo di quasi il 61% del traffico internazionale delle compagnie aeree mediorientali ha limitato la crescita globale al 2,1%. Al di fuori della regione, la domanda è cresciuta dell’8%”.

Nel dettaglio, in Asia-Pacifico la domanda è aumentata dell’11,5%; in Europa la crescita è stata meno rapida ma comunque significativa, con un +7,7%.

Sfiora il 20% l’area dell’Africa, con un aumento della domanda pari al 19,2%.

Nel complesso, i viaggi nazionali sono rimasti un fattore chiave di crescita, con un aumento del 6,5% dei passeggeri-chilometro (rpk) e del 5,6% della capacità.