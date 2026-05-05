Caldana e Visit Britain lanciano il contest per agenzie ‘Missione UK’

Caldana Europe Travel lancia, in collaborazione con VisitBritain, un contest b2b dedicato alla promozione dei tour nel Regno Unito che va sotto il titolo di “Missione UK: Operazione Sales Booster”.

La campagna si distingue per un concept creativo ispirato al mondo 007, che trasforma la vendita in una vera e propria “missione”. Gli agenti di viaggio diventano protagonisti di una sfida dinamica, con l’obiettivo di aumentare le vendite sulla destinazione UK e conquistare le prime posizioni in classifica.

Il funzionamento è volutamente semplice per favorire la massima partecipazione: ogni euro di fatturato generato sui tour Caldana Europe Travel in Gran Bretagna corrisponde a un punto. La campagna sarà attiva dal 1° maggio al 30 settembre 2026 e prevede un sistema di partecipazione automatica: tutte le prenotazioni relative ai tour UK effettuate nel periodo rientrano nel contest, senza necessità di iscrizione. Una scelta strategica che riduce le barriere all’ingresso e rende l’iniziativa immediatamente operativa per l’intero network.

Tra gli elementi distintivi, il sistema premi, costruito per rafforzare il legame con la destinazione: per le tre agenzie con il punteggio più alto sono previsti un viaggio a Liverpool, una proposta su Birmingham e Stratford-upon-Avon e un buono viaggio Caldana Europe Travel.

“Con ‘Missione UK’ abbiamo voluto creare qualcosa di diverso rispetto ai tradizionali incentivi vendita, puntando su un’idea creativa forte e su una meccanica semplice ma efficace - commenta Arianna Pradella, direttore commerciale gruppo Caldana-Utat -. L’obiettivo è supportare concretamente le agenzie, dando loro strumenti e motivazioni per spingere una destinazione che continua a essere tra le più richieste dal mercato italiano”.

A supporto dell’iniziativa è prevista una comunicazione continuativa e strutturata: newsletter dedicate, aggiornamenti sulla classifica, contenuti social e visibilità sulle principali piattaforme trade, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione durante tutta la durata della campagna. Con “Missione UK”, Caldana Europe Travel consolida il proprio approccio orientato alla collaborazione con le agenzie, investendo in strumenti di incentivazione e in iniziative che uniscono creatività, semplicità operativa e risultati commerciali.