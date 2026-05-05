La Posta Vecchia: nuova piscina e spazio al lifestyle

La Posta Vecchia, grandiosa proprietà di Pellicano Hotels alle porte di Roma, inaugura la stagione con una nuova piscina all’aperto. La struttura, progettata come spazio dedicato sia al benessere attivo sia alla dimensione contemplativa, si distingue per il formato di 5 x 20 metri, offrendo la possibilità di nuotare comodamente mantenendo al contempo un’atmosfera riservata ed esclusiva.

Inserita nel giardino archeologico della proprietà, è stata concepita per integrarsi armoniosamente nel contesto paesaggistico e storico. Il fondo a scacchiera richiama un’estetica classica, mentre la posizione panoramica crea un effetto visivo di continuità con il Mar Tirreno, valorizzando il dialogo tra architettura, natura e patrimonio culturale.

La Posta Vecchia lancia quindi il suo posizionamento come destinazione lifestyle, caratterizzata da un approccio discreto e sofisticato all’ospitalità di lusso e da una forte identità territoriale.

La stagione 2026 segna l’avvio di un più ampio programma di sviluppo, con nuove esperienze e progetti che saranno presentati nei prossimi mesi, consolidando ulteriormente il ruolo de La Posta Vecchia tra le destinazioni più rilevanti del panorama costiero italiano.