Crisi carburante: nessuna emergenza per Condor. Grazie alla politica di diversificazione dei fornitori, così come alle riserve stoccate, la compagnia aerea tedesca non teme alcun disservizio operativo per la stagione estiva. “Stiamo implementando i nostri incontri faccia a faccia con agenti di viaggi e tour operator - spiegano Johanna Tillmann e Lorna Dalziel, rispettivamente senior communications manager e country manager Italy -, dal momento che la comunicazione di massa tende a non fare distinguo sulle strategie delle singole compagnie. Al tempo stesso, operando con frequenze proporzionate alla domanda di mercato delle destinazioni, non corriamo rischi di sbilanciamento: i nostri aeromobili A320neo e A321neo, oltre a garantire sensibili risparmi sui consumi, hanno una capacità facilmente gestibile compresa fra i 180 e i 233 passeggeri per volo”.

A partire da aprile 2027 la gestione del traffico Condor beneficerà inoltre della possibilità di usufruire dell’intero Terminal 3 di Francoforte. Se il problema attuale non è la propensione alla partenza, sul lungo termine la mancata concretizzazione delle prenotazioni potrebbe invece generare un effetto a spirale sul valore delle tariffe. Grazie alla flessibilità della propria strategia, anche in questo caso Condor è però riuscita a non intervenire su alcuna quota.