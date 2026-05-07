Feries premia la Capitale Rurale Italiana 2026, al via le candidature

Individuare e premiare il comune italiano capace di interpretare al meglio un modello di turismo autentico, diffuso e sostenibile, fondato sull’identità dei luoghi e sulle comunità che li abitano. Questo l’intento con cui Feries, società specializzata nella ricettività rurale e dei territori, promuove il progetto della Capitale Rurale Italiana, giunto alla terza edizione, le cui candidature potranno essere presentate fino al 5 luglio.

“Ogni comune - spiega Fabrizio Begossi, amministratore delegato di Feries - custodisce un patrimonio unico di storie, competenze e identità. Con il progetto Capitale Rurale Italiana vogliamo dare visibilità a quei territori che scelgono di investire nel proprio potenziale, sviluppando modelli di turismo autentici, inclusivi e profondamente connessi alle comunità locali, spesso lontani dai circuiti turistici tradizionali”.

Nelle scorse edizioni Feries, proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it, ha già premiato due realtà emblematiche dell’Italia dei territori: Pescasseroli, borgo montano in provincia dell’Aquila, vincitore dell’edizione 2024, e Rotonda, borgo lucano nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, insignito del titolo nel 2025 dal ministro del Turismo a margine degli Stati Generali del Turismo dei Territori, il forum annuale promosso da Feries e dedicato al turismo rurale, diffuso ed esperienziale. Anche nel 2026 l’appuntamento che chiama a raccolta istituzioni, operatori del settore e mondo accademico farà da cornice all’annuncio della nuova Capitale Rurale Italiana, a conferma del forte legame del progetto con il confronto strategico sui temi dello sviluppo locale e della valorizzazione dei territori italiani.

Il progetto Capitale Rurale Italiana si rivolge a tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti che investono in un modello di turismo basato sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’accoglienza diffusa. Tra tutte le proposte pervenute un team di esperti di Feries individuerà una shortlist di comuni finalisti. A decretare il vincitore sarà infine la community dei viaggiatori, chiamata a esprimersi attraverso una votazione online.