Un brand per le nuove generazioni, Moxy Hotels debutta a Verona

Il brand Moxy Hotels fa il suo esordio a Verona grazie ad ACHM Hotels by Marriott. Progettato e realizzato da Vastint Italy, il Moxy Verona è l’unico Marriott in città e il secondo Moxy gestito da ACHM Hotels by Marriott, dopo l’apertura del Moxy Pompeii lo scorso marzo.
“Con Moxy Verona - commenta Antonio Catalán, presidente di ACHM Hotels by Marriott - rafforziamo la nostra visione di un’ospitalità diversa, vicina e piena di energia, pensata per le nuove generazioni di viaggiatori che cercano esperienze autentiche in destinazioni uniche”.
Con 131 camere dotate di illuminazione Led a sensore di movimento e smart tv di ultima generazione, ogni angolo dell’hotel riflette un approccio moderno e funzionale, con uno stile urbano fresco e dinamico. Cuore pulsante della struttura il Moxy Bar, un social aperto 24 ore su 24, che propone snack a qualsiasi ora del giorno o della notte.
“Un hotel - sottolinea Marco Mor, direttore generale di Vastint Italy - che incarna lo spirito giovane, creativo e innovativo del brand Moxy”.
