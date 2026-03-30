Ha preso il via ieri il nuovo collegamento bigiornaliero tra Roma Fiumicino e Londra Heathrow, che segna il ritorno del vettore italiano sul principale scalo londinese. La ripresa dei voli dall’aeroporto più trafficato d’Europa nonché più connesso al mondo è stata possibile grazie alla collaborazione con Lufthansa, che ha reso disponibili per Ita Airways i necessari slot aeroportuali.

“Tornare a Heathrow porterà molti vantaggi – ha sottolinaeto il ceo Joerg Eberhart durante l’inaugurazione -: grazie alle caratteristiche dell'aeroporto, potremo operare voli con aeromobili più grandi e con maggiore capacità, incrementando passeggeri e ricavi”. Le partenze da Roma sono previste alle 7,50 e alle 13,50 mentre da Londra saranno alle 10,30 e alle 16,30.

Il ritorno a Heathrow costituisce una delle novità più importanti della Summer 2026, in cui Ita Airways opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole.