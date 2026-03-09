KKM Group: 25 anni a fianco delle agenzie

KKM Group compie 25 anni e lancia l’integrazione della biglietteria ferroviaria grazie alla partnership con Italo, che completa l’offerta di KKM Group e consente alle agenzie di combinare voli e treni all’interno di un unico flusso operativo.

“Celebriamo questo quarto di secolo di storia con la consapevolezza che il nostro ruolo sia quello di sostenere concretamente il business delle agenzie di viaggi - dice Andrea Cani, ceo di KKM Group -. Proprio in queste giornate, mentre gestiamo le operazioni di rimpatrio e di riprotezione dei clienti a seguito delle criticità nei flussi turistici verso l’area del Golfo, emerge con chiarezza quanto sia determinante l’integrazione tra tecnologia e competenza professionale. Le piattaforme digitali consentono di gestire rapidamente grandi volumi operativi, ma è l’esperienza degli operatori a individuare le soluzioni più efficaci per i viaggiatori e per le agenzie. Oggi non siamo più soltanto un fornitore di servizi di biglietteria, ma un partner che affianca strumenti avanzati a una solida competenza professionale”.

Tecnologia ed esperienza rappresentano così un elemento essenziale per affrontare un mercato frammentato e in continua evoluzione. In un settore dove l’imprevedibilità richiede risposte tempestive, l’esperienza di chi lavora da anni nel settore resta determinante per individuare le soluzioni più efficaci. Per questo KKM Group affianca alla propria piattaforma il supporto di specialisti qualificati, garantendo un servizio affidabile per agenzie e viaggiatori.

Per festeggiare l’anniversario, KKM Group lancia la sua prima convention nazionale, in programma a Rimini nel mese di maggio. L’evento, organizzato in collaborazione con Club del Sole, sarà dedicato alle opportunità legate al turismo sportivo ed esperienziale, con l’obiettivo di offrire alle agenzie nuove possibilità di vendita attraverso una programmazione orientata alla qualità e alla stabilità dell’offerta.