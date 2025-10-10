La ‘casa delle esperienze’ di Kkm, nasce il nuovo brand YesWeGooo

Una ‘casa delle esperienze’, dove viaggiare non vuol dire solo vedere, ma anche partecipare. Kkm lancia il nuovo brand YesWeGooo. Nato come idea nel 2024, ma presentato solo quest’anno, il nuovo marchio è la naturale evoluzione del percorso di Kkm Group. “Oggi vogliamo concentrarci sulle agenzie già predisposte ad avvicinarsi al mondo dei viaggi di gruppo, tematici, legati a passioni come lo sport e non solo”, ha dichiarato Andrea Cani, ceo del Gruppo.

Nella programmazione 25/26 57 proposte, che spaziano dallo sport ai grandi eventi internazionali, dal wellness alla cultura passando per il food. Il tutto a completa disposizione delle adv. “Le supportiamo sia nella realizzazione tecnica dei viaggi, sia nella promozione attraverso i social e gli strumenti digitali, offrendo al tempo stesso un marketplace dove poter distribuire i loro prodotti e ampliare così la base di utenti raggiungibili”, ha aggiunto.

Tra le altre novità in arrivo anche il format ‘Gioca con i tuoi campioni’ con itinerari quali ‘San Paolo: sulle orme del Profeta’, con la presenza dell’ex campione Anderson Hernanes; la nuova sezione dedicata al Principato di Monaco, sviluppata con l’ente del turismo; e Volleyland, l’area dedicata allo sport italiano realizzata in collaborazione con le principali squadre professionistiche di pallavolo. “Le partnership che stiamo sviluppando - ha dichiarato Dario Panella, ceo & founder di YesWeGooo - rappresentano il nostro impegno nel costruire un sistema integrato tra agenzie e tour operator”.