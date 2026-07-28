“Il ritorno dell’Egitto nei nostri itinerari rappresenta un’opportunità importante per offrire ai nostri ospiti nuove prospettive di viaggio e riscoprire una destinazione dal fascino intramontabile. La stagione invernale si conferma un periodo privilegiato per partire alla scoperta del Mediterraneo Orientale”. Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere, annuncia così la ripresa degli itinerari in uno dei Paesi più richiesti dal mercato turistico.

Con la prossima programmazione invernale toccherà a Msc Lirica avviare il nuovo corso con partenze da Marghera dal 15 novembre per crociere di 11 notti e 12 giorni fino a marzo 2027 alla scoperta del Mediterraneo Orientale con tappe a Spalato, Kataklon, Heraklion, Rodi, Limassol, fino a raggiungere le destinazioni più iconiche dell’Egitto.

“Continuiamo a investire nello sviluppo di proposte sempre nuove e coinvolgenti – conclude Valentini -, capaci di unire luoghi iconici, autenticità e il piacere della vita a bordo. Il nostro obiettivo è trasformare ogni crociera in un’esperienza completa, fatta di emozioni, scoperte e ricordi destinati a durare nel tempo”.