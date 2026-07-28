Le foreste terapeutiche certificate nel mondo sono appena quattro e si trovano tutte in Europa: la Foresta Nazionale di Bussaco in Portogallo (Mata do Buçaco, certificata il 17 luglio 2026), Beneddiktinerstift in Austria, e Lahnstein e Bad Nauheim in Germania. Questi boschi non sono semplici parchi naturali: sono aree boschive ufficialmente riconosciute per uso terapeutico, dove operano professionisti qualificati e dove la scienza ha dimostrato benefici concreti su stress, pressione arteriosa e sistema immunitario. L'Italia, pur assente dalla lista attuale, è elencata tra i Paesi interessati alla certificazione dall'Healing Forest International Certification Office insieme a Slovenia e Lituania.

La Foresta di Bussaco: prima foresta terapeutica certificata nella Penisola Iberica

Il 17 luglio 2026 la Foresta Nazionale di Bussaco, situata nella frazione di Luso nel comune portoghese di Mealhada, ha ricevuto ufficialmente la certificazione di foresta terapeutica dall'Healing Forest International Certification Office. È la prima nella Penisola Iberica e la quarta al mondo, dopo Beneddiktinerstift (Austria) e Lahnstein e Bad Nauheim (entrambe in Germania).

“Questa certificazione ci colloca nel gruppo delle quattro foreste terapeutiche esistenti al mondo e come prima nella Penisola Iberica: ci conferisce uno status a livello mondiale e comporta una grande responsabilità”, ha dichiarato Gonçalo Breda Marques, presidente della Fondazione Mata do Buçaco, citato dall'agenzia Lusa.

La foresta si estende su 105 ettari e ospita una delle migliori collezioni dendrologiche d'Europa, con circa 250 specie di alberi e arbusti. Il paesaggio è suddiviso in quattro unità: Arboreto, Giardini e Vale dos Fetos, Foresta Relitto e Pinhal do Marquês. La certificazione è valida fino al 2031.

Cosa rende una foresta “terapeutica”: i criteri di certificazione

Non tutti i boschi possono fregiarsi del titolo di foresta terapeutica. Il processo di certificazione dell'Healing Forest International Certification Office si articola in quattro fasi:

1. Presentazione della documentazione sul sito candidato

2. Ispezione tecnica sul posto da parte di una squadra dell'ufficio di certificazione

3. Valutazione dei criteri definiti e delle caratteristiche della foresta

4. Rilascio del certificato a durata limitata

Per ottenere la certificazione, una foresta deve soddisfare requisiti precisi: strutture naturali che attenuino il rumore e garantiscano protezione visiva e dal vento, percorsi con diversi livelli di difficoltà, aree dedicate ad applicazioni terapeutiche e spazi per esercizi di rilassamento. Non tutti i boschi sono ugualmente idonei: la qualità dell'aria, la biodiversità, la presenza di fitoncidi (composti volatili rilasciati dagli alberi) e persino la qualità del cielo notturno contribuiscono a determinare l'idoneità di un sito.

I benefici della terapia forestale

La ricerca condotta nell'ultimo decennio, proveniente soprattutto da Paesi asiatici come Giappone, Corea del Sud e Cina, ha documentato una serie di benefici concreti e misurabili per chi frequenta regolarmente ambienti forestali in modo guidato. Tra questi, la riduzione di stress e ansia, l’abbassamento della pressione arteriosa, il miglioramento della qualità del sonno e del sistema immunitario.

Shinrin-yoku, bagni di foresta e terapia forestale: quali differenze?

Lo Shinrin-yoku (bagno di foresta) è una pratica nata in Giappone nel 1982 come programma nazionale di salute per ridurre lo stress. È un'immersione sensoriale guidata nel bosco, senza indicazioni mediche specifiche. Funziona come pratica di benessere, paragonabile a una dieta equilibrata o all'attività fisica regolare.

Con terapia forestale si intende generalmente una pratica clinicamente più strutturata, condotta da terapeuti forestali accreditati, talvolta associata a indicazioni medico-terapeutiche specifiche (patologie cardiovascolari, respiratorie, psicosomatiche, ortopediche o neurologiche).

Infine, la foresta terapeutica certificata è un sito fisico riconosciuto ufficialmente dall’ente internazionale Healing Forest International Certification Office, dove operano professionisti qualificati e dove sono presenti infrastrutture adeguate per i trattamenti.