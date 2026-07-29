Iata torna sul sistema Ets dell’Ue: “Ingerenza inaccettabile”

La Iata torna a farsi sentire in merito alla decisione della Commissione europea di estendere il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas serra oltre i confini europei (l'Eu Ets anche per i voli verso destinazioni entro 5mila km dal centro geografico dell'Europa, come già anticipato dal nostro giornale). “Qualunque sia la distanza proposta – ha dichiarato Marie Owens Thomsen, vice presidente senior e capo economista per Iata - , si tratta di un'ingerenza extraterritoriale, che va contro l'accordo Corsia ed è inaccettabile oggi, così come lo è stato nel 2012, anno in cui l'Europa fece poi marcia indietro. Fu una delle controversie più accese nel settore dell'aviazione”. Anche le compagnie aeree si sono schierate contro la settimana scorsa con dichirazioni diffusi tramite A4E, Airlines for Europe.