Emirates: in riparazione 15 A380 per problemi sulle ali

Revisione urgente di una parte della struttura alare. E’ questo l’ordine impartito a Emirates per una parte della sua flotta di A380 che costringerà la compagnia aerea di Dubai a doversi privare di 15 velivoli di questo modello a tempo indeterminato. Stesso avviso anche per un A380 di Qantas.

Secondo quanto riportato da Preferente l’azienda ha confermato che “rispetterà e eseguirà le ispezioni richieste in conformità con la direttiva sull'aeronavigabilità.” Questi inizieranno “nelle prossime 48 ore” e l’aereo non volerà più “fino a quando non saranno effettuate le riparazioni necessarie”.

Emirates attualmente conta 118 unità in servizio, circa il 50% di tutte quelle prodotte. Inoltre, ha investito miliardi di dollari nella ristrutturazione delle cabine di gran parte della flotta.