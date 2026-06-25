Per Minor Hotels, gruppo da 640 strutture in 63 Paesi, l’idea è sviluppare i contratti di franchising e management con brand che aiutino a velocizzare la crescita.

“Entro fine anno annunceremo tre nuove aperture in Italia, probabilmente un Colbert, un Tivoli e un NH Collection, con l’obiettivo di arrivare dagli attuali 60 a 100 alberghi entro il 2030” spiega Marco Gilardi, senior vice president operations Italia di Minor Hotels Group Europa e America.

L’upper upscale è il cluster più performante e calzante nel nostro Paese, al netto del valore dell’ultra lusso intramontabile di Anantara. Tivoli Hotels “si sta sviluppando molto bene” e l’Italia rappresenta il secondo bacino del brand con 4 strutture, tra cui Tivoli President Milano Hotel, passato di categoria post rinnovamento totale, e Tivoli Palazzo 1880 in debutto a Lecce.

A Firenze, il Colbert Porta Rossa è un’operazione importante: “Il nuovo soft brand nato a Londra con Dna enogastronomico è perfetto per l’Italia, si sposa con le nostre sfumature e semplifica la conversione con linee guida più morbide rispetto a quelle di catena”. Senza dimenticare che registra la percentuale di crescita più alta e rapida nel gruppo.

In quanto a destinazioni, sul podio la Costiera amalfitana, Roma e la Sicilia in pieno boom, ma “apriremo al mare, in montagna, nelle città e in campagna. In Puglia ci siamo riusciti, ma guardiamo ad altri territori non presidiati”. Infine, i numeri italiani rivelano un comportamento altalenante del mercato leisure, mice e corporate, con booking windows strette anche da parte degli americani. “L’Adr è cresciuta del 6% nel primo trimestre, trainato dalle Olimpiadi e dall’appeal di Roma e del 6% anche nel secondo trimestre con la ripresa forte della stagione in Sicilia e a Napoli, della Biennale di Venezia e degli eventi a Torino e a Genova” conclude Gilardi.