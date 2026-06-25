Traghetti, la Sardegna al primo posto delle scelte della Gen Z

Sardegna, Costiera Amalfitana e isole greche sono le mete estive più amate dai giovani italiani tra i 18 e i 24 anni nell'estate 2026. Secondo un'analisi di Ferryhopper, piattaforma europea per la prenotazione di traghetti, l'86% dei giovani prenota il viaggio con oltre 46 giorni di anticipo, scegliendo destinazioni costiere e insulari raggiungibili via mare.

Tra le mete nazionali e di prossimità, la Sardegna si conferma la destinazione più richiesta dai giovani italiani, seguita dall’Isola d’Elba, dalle Isole Eolie e dalla Costiera Amalfitana.

Ecco dove vanno i ragazzi italiani dopo gli esami e perché.

Perché la Sardegna è la meta estiva numero uno per i giovani italiani

La Sardegna conquista il primo posto tra le destinazioni nazionali più prenotate dai giovani italiani. Le sue spiagge di sabbia bianca, il mare cristallino e la varietà di esperienze la rendono perfetta per gruppi di amici. Tra le zone più frequentate dai ventenni ci sono la Costa Smeralda, la Gallura e le spiagge del Sulcis. Il traghetto da Genova, Livorno, Civitavecchia o Napoli è una soluzione molto apprezzata: con prezzi accessibili se prenotata in anticipo, comoda per portare l'auto o la moto.

Isole Eolie e Isola d'Elba: le alternative meno affollate

Per chi cerca un'esperienza più autentica e meno turistica, le Isole Eolie (Lipari, Stromboli, Vulcano) e l'Isola d'Elba, al secondo e terzo posto della classifica nazionale di Ferryhopper, sono le scelte giuste. Entrambe raggiungibili in traghetto, offrono paesaggi vulcanici, acque trasparenti e un'atmosfera rilassata.

Costiera Amalfitana: bellezza Unesco a portata di traghetto

La Costiera Amalfitana, Patrimonio Unesco dell'Umanità, è una meta unica al mondo. Scogliere a picco sul mare, borghi colorati come Positano, Amalfi e Ravello, e il Fiordo di Furore, uno dei borghi più belli d'Italia, la rendono molto richiesta. Inoltre, muoversi in traghetto o aliscafo tra i borghi è spesso più rapido e panoramico rispetto alla strada costiera.

Isole greche: Ios, Paros e Corfù per chi vuole andare oltre confine

Le Cicladi restano la destinazione internazionale più gettonata dai giovani italiani. Ios è famosa per la vita notturna, Paros per le spiagge e il windsurf, Corfù per la sua atmosfera cosmopolita e i paesaggi verdeggianti. Il collegamento via traghetto da Ancona, Bari o Venezia verso la Grecia è una delle rotte più utilizzate d'estate.

Quando prenotare le vacanze estive in traghetto

I dati di Ferryhopper rivelano un dato interssante: l'86% dei giovani italiani prenota il traghetto con più di 46 giorni di anticipo. Questo significa che chi parte a luglio o agosto inizia a organizzarsi già a maggio-aprile o addirittura prima. La pianificazione anticipata, infatti, consente di accedere alle tariffe più convenienti e di avere più scelta su cabine, orari e destinazioni.