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Ferryhopper firma l’app dedicata ai viaggi in treghetto

Ferryhopper firma l’app dedicata ai viaggi in treghetto

Ferryhopper debutta nell’ecosistema di ChatGPT con la prima app dedicata ai viaggi in traghetto. La soluzione integra il motore proprietario della piattaforma e consente di cercare, confrontare e prenotare tratte tramite richieste in linguaggio naturale. L’utente inserisce una domanda, come una rotta con più tappe, e riceve in tempo reale opzioni su orari, prezzi e disponibilità da oltre 190 operatori marittimi, con link diretto al checkout.

Il sistema semplifica la pianificazione di itinerari complessi, riduce i passaggi operativi e centralizza dati aggiornati su centinaia di collegamenti. L’ingresso nella directory segna un’evoluzione della distribuzione ferry verso modelli conversazionali, con maggiore rapidità decisionale e accesso immediato alle informazioni. L’app consente anche il passaggio diretto dalla ricerca al booking. Per Ferryhopper è anche un primato nazionale nel travel tech greco.

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