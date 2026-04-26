Ferryhopper firma l’app dedicata ai viaggi in treghetto

Ferryhopper debutta nell’ecosistema di ChatGPT con la prima app dedicata ai viaggi in traghetto. La soluzione integra il motore proprietario della piattaforma e consente di cercare, confrontare e prenotare tratte tramite richieste in linguaggio naturale. L’utente inserisce una domanda, come una rotta con più tappe, e riceve in tempo reale opzioni su orari, prezzi e disponibilità da oltre 190 operatori marittimi, con link diretto al checkout.

Il sistema semplifica la pianificazione di itinerari complessi, riduce i passaggi operativi e centralizza dati aggiornati su centinaia di collegamenti. L’ingresso nella directory segna un’evoluzione della distribuzione ferry verso modelli conversazionali, con maggiore rapidità decisionale e accesso immediato alle informazioni. L’app consente anche il passaggio diretto dalla ricerca al booking. Per Ferryhopper è anche un primato nazionale nel travel tech greco.